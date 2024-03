Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla, ma il maltempo resta fino a sabato

Liguria. L’aggiornamento del quadro previsionale e la valutazione delle precipitazioni che si sono verificate nelle scorse ore hanno portato alla conferma degli orari di chiusura dell’allerta gialla, con una generale tendenza all’attenuazione dell’ondata di maltempo che sta ancora interessando la Liguria e il savonese.

Si mantiene comunque alle ore 18 l’allerta gialla sui bacini grandi della zona C per coprire il passaggio della piena alla foce del Magra, previsto per le prime ore del pomeriggio odierno.

