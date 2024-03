Gaza, presidente di Music for Peace respinto al Cairo e rimpatriato: bloccata la missione umanitaria

Genova. Bloccata sul nascere la missione umanitaria di Music for Peace a Gaza, iniziata nei giorni scorsi ma terminata poche ore dopo nell’aeroporto del Il Cairo, in Egitto. Il presidente della organizzazione genovese, Stefano Rebora, diretto al valico di Rafah per scortare gli aiuti umanitari raccolti in queste settimane, è stato infatti fermato in aeroporto appena sbarcato, e portato nelle stanze di controllo, dove è stato interrogato e fatto aspettare ore in attesa di accertamenti da parte delle autorità egiziane.

Le operazioni di controllo sono terminate decine di minuti dopo, con il respingimento di fatto dell’attivista, rientrato forzatamente in Italia il 27 marzo, “a cui viene preclusa la possibilità di svolgere l’attività per cui è preposta e per cui, soprattutto in una situazione di emergenza di questa portata, dovrebbe ricevere supporto da ogni istituzione”, come si legge nella nota stampa diffusa dalla organizzazione sui canali social.

