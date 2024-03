Il bilancio di fine mandato del sindaco Tomatis: “Albenga è cresciuta in tutto, abbiamo amministrato con onestà e trasparenza”

Albenga. “L’onestà e la trasparenza con cui abbiamo amministrato mi rendono orgoglioso di questi cinque anni. Abbiamo lavorato seriamente, ma facendo sempre squadra e questo ci ha permesso anche di divertirci insieme. Siamo riusciti a terminare il mandato, e ad Albenga non è poco, questo indica che l’amore e il bene verso la città sono stati gli unici interessi di questa amministrazione. Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo, ma ho il rammarico di non aver messo il primo mattore del polo scolastico e di non aver terminato in tempo il restyling del cinema Astor: abbiamo i fondi ma il progetto deve ancora essere presentato. Errori ce ne sono stati, è impossibile non sbagliare, ma l’importante è che sia sempre un’occasione di crescita”. E’ questo il bilancio del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis a pochi mesi dalla fine del mandato.

POLEMICA DI DISTILO SULL’OPUSCOLO

