Il Vado si fa rimontare e si ridimensiona, Cottafava: “Non chiuderci ci a permesso di rimonare, oggi puniti dai dettagli”

Una bella partita ricca di colpi di scena oggi al Chittolina tra il Vado e il Chisola. I rossoblù di mister Cottafava sono passati in svantaggio poco prima del decimo minuto ma hanno dopo poco pareggiato con Lo Bosco. Al decimo della ripresa, il vantaggio (2 a 1) firmato da Valagussa. La formazione di mister Cottafava non è però riuscita a mantenere il vantaggio, subendo le reti del definitivo 3 a 2. Una sconfitta che non preclude la possibilità di qualificarsi ai playoff ma che impedisce di puntare alla seconda posizione, visto che 9 punti in 5 giornate sono difficili da rimontare.

Un K.O. che arriva dopo sei risultati utili consecutivi: “Si sono viste due squadre forti – esordisce Cottafava -. Loro sono secondi dall’inizio del campionato. Noi siamo stati bravi a rientrare dentro alla corsa playoff. Ci siamo meritati questo finale di campionato. Abbiamo recuperato tanti punti e speso tanto. Abbiamo dimostrato di potercela giocare a questi livelli e loro di meritare il secondo posto. Siamo stati imprecisi nei dettagli e queste squadre puniscono. Non usciamo contenti perché non lo si è mai dopo una sconfitta in casa, la prima della mia gestione“.

» leggi tutto su www.ivg.it