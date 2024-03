Italy emergenza, sindacati: “Confronto con la committenza per un intervento sostitutivo nei pagamenti di febbraio”

“La mobilitazione dei 40 lavoratori di Italy Emergenza coinvolge anche i 17 passati in Copma, che subiscono i medesimi disagi ed il ritardo del pagamento della mensilità di febbraio”. Le segreterie di Filcams ed Fp Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil intervengono dopo l’annuncio dei giorni scorsi della proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori di Italy emergenza. In una nota aggiungono: “Inoltre, questa mattina abbiamo appreso che ci sono state delle interlocuzioni con i funzionari preposti al fine di chiedere agli enti di committenza (Asl5) l’intervento sostitutivo per il pagamento della mensilità di febbraio”.

