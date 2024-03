Laigueglia, scontro sull’ex capannone Sar. L’ex sindaco Sasso del Verme “Persa un’opportunità”. Manfredi: “Puntiamo sull’outdoor”

Laigueglia. L’ex capannone Sar di Laigueglia, utilizzato in passato come magazzino comunale dopo gli interventi di riqualificazione, per l’ex sindaco Roberto Sasso Del Verme, che aveva iniziato i lavori e approvato il progetto nella scorsa amministrazione, doveva diventare un centro ricreativo polifunzionale. Una scelta, secondo l’ex sindaco, stoppata però dall’amministrazione comunale Manfredi che ne avrebbe sospeso la realizzazione.

Per il sindaco Giorgio Manfredi “la priorità è quella di completare il Campo dell’Orso e l’amministrazione sta ancora valutando eventuali altre soluzioni sul futuro utilizzo dell’ex capannone”.

» leggi tutto su www.ivg.it