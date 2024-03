Lupi in Liguria, l’Osservatorio Animalista: “Nessun ideologismo, abbattimenti sono un errore ed inutili”

Savona. L’Osservatorio Savonese Animalista “restituisce ai mittenti l’accusa di ‘ideologismo’ lanciata agli animalisti dai politici regionali (Balleari, Bozzano, Piana, Russo) e dalle organizzazioni agricole in relazione a lupi e cinghiali”.

“Proprio loro che continuano ad invocare da anni sempre e solo l’uso del fucile contro animali selvatici in presunto sovrannumero – aggiungono da Osa – Ed infatti ora sperano che l’Unione Europea accolga la loro richiesta di ridurre il lupo da ‘strettamente protetto’ a ‘protetto’, per fare in modo che ‘gli abbattimenti non siano più un tabu’, mentre invece sono un errore ed inutili”.

