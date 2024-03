Maltempo: la fine dell’allerta gialla lascia il segno sulla provincia. Decine di interventi

Anche le squadre della Provincia della Spezia sono state mobilitate per eseguire alcuni lavori di emergenza in tutto il territorio. Numerose piante sulle sedi stradali, smottamenti e piccole frane hanno reso necessaria la mobilitazione dei tecnici per scongiurare eventuali chiusure. Il lavoro proseguirà a oltranza. In una nota della Provincia si legge: “A fine giornata si registrano criticità un po’ in tutte le aree del territorio, con particolare evidenza in Val di Vara dove sono presenti strade indispensabili per garantire l’accesso ai borghi più piccoli. Le unità della Provincia stanno operando, con proprie squadre e ditte convenzionate, per garantire la pronta risoluzione di ogni criticità. Il personale è intervenuto per il taglio di piante crollate, o pericolanti, frane, il taglio di rami oltre a diversi interventi sempre per la messa in sicurezza di alberi lungo le strade provinciali e la pulizia straordinaria di cunette e tombinature. Le attività in corso hanno richiesto l’impiego di tutto il personale a disposizione del Servizio tecnico dell’Ente, coadiuvato da personale di aziende in convenzione, sempre in coordinamento con le amministrazioni comunali”.

