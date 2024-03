Otto comuni a rischio di “desertificazione bancaria”, nel 2023 chiuse altre 5 filiali bancarie in provincia

L’analisi pubblicata a metà febbraio scorso dall’Osservartorio sulla desertificazione bancaria di First Cisl conferma l’andamento negativo per gli sportelli bancari in Italia, calati di ulteriori 826 unità nel corso del 2023. Un bilancio pesante che delinea una realtà ormai prossima a diventare un allarme sociale: sono infatti quasi 4,5 milioni gli italiani che non possono più accedere ai servizi bancari nel proprio comune di residenza, situazione che accomuna 3300 comuni del nostro paese, il 41,5% del totale!

La Liguria nel 2023 non risulta essere tra le regioni più penalizzate dal fenomeno sebbene nel corso dello scorso anno abbia registrato una ulteriore contrazione di 21 filiali, 5 delle quali chiuse nello spezzino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com