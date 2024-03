Pace, Terra e Dignità: “Continua la raccolta a firme a sostegno della lista della pace. Sabato a Pitelli, Lerici, Sarzana e La Spezia”

Continua la raccolta firme nella provincia spezzina per la presentazione della lista Pace, Terra e Dignità, promossa da Michele Santoro, Raniero La Valle e Ginevra Bompiani, in vista delle prossime elezioni europee.

“Il fulcro del programma della lista è il ripudio della guerra come risoluzione dei conflitti internazionali, come sancito dall’articolo 11 della Costituzione, nonché il rifiuto delle politiche di militarizzazione della società e del sistema economico-produttivo, i cui costi sono pagati da lavoratori e lavoratrici, classi popolari, famiglie e la parte debole della società, siamo per interrompere l’invio di armi all’Ucraina, per fermare il genocidio della popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania, per avviare processi diplomatici di pace nei molteplici scenari di guerra anziché continuare a fomentare la violenza con l’aumento delle spese militari e la vendita di armi ai paesi in guerra. “Perciò – concludono i promotori – chiediamo a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno veramente a cuore la pace di sostenerci firmando per la presentazione della lista per portare nel Parlamento Europeo una forza coerentemente contro la guerra e realmente per la pace”.

