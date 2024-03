Portofino Days: Gran finale e chiusura della Prima Edizione

Si chiudono tre giorni straordinari, dedicati al mondo dell’audiovisivo, tre giornate ricchissime di contenuti e di spettacolo, che si sono susseguite nelle suggestive località di Portofino, Rapallo e Santa Margherita. Tre giorni di accoglienza strategica per una Kermesse che si è contraddistinta soprattutto per l’alto valore degli argomenti affrontati e della complessa macchina organizzativa, che ha permesso di far sfilare sul palco della piazzetta di Portofino ospiti di altissimo livello, Istituzioni, professionalità dell’industria cinematografica, delle fiction ed i Manager che guidano l’audiovisivo italiano ed internazionale

Tutti riuniti con lo scopo di porre le basi di un evento nato per l’industria dell’audiovisivo e per parlare del settore in modo strategico e far nascere nuove strategie per un comparto che sta dando dei numeri importanti e sempre in crescita, grazie ad azioni mirate. Portofino Days si pone un taglio nazionale ed internazionale, oltre a far conoscere e riconoscere la Liguria come set ideale per le produzioni mondiali, una vera e propria “terra da fiction”.

Promotori dell’evento sono Regione Liguria, Agenzia InLiguria e Comune di Portofino che, insieme ai Comuni di Santa Margherita e di Rapallo, Città Metropolitana di Genova, Camera di Commercio di Genova, che hanno supportato l’evento, oltre al Comune di Genova che ha ospitato la mostra “Liguria Terra Da Fiction” nel cuore della città in Largo Pertini.

