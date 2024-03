Raccolta differenziata, dal 2 aprile il centro di Vado Ligure apre alle utenze di Quiliano

Quiliano. Il Comune di Quiliano informa le utenze domestiche e non domestiche che dal giorno martedì 2 aprile sarà attivo il centro di raccolta intercomunale sito a Vado Ligure in via Sardegna 2, in sostituzione del centro di via Caravaggio a Savona.

L’utente con posizione Tari nel Comune di Quiliano o suo delegato, munito di carta d’identità e codice fiscale o di un avviso di pagamento della tassa rifiuti (l’intestazione, non il pagamento), potrà conferire i rifiuti presso il Centro di Raccolta (CDR) ai seguenti orari:

– lunedì mattina chiuso, pomeriggio dalle 14 alle 17;

– martedì mattina chiuso, pomeriggio dalle 14 alle 17;

– mercoledì mattina chiuso, pomeriggio dalle 14 alle 17;

– giovedì mattina chiuso, pomeriggio dalle 14 alle 17;

– venerdì mattina chiuso, pomeriggio dalle 14 alle 17;

– sabato mattina dalle 9 alle 12, pomeriggio chiuso.

