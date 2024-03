Rapallo: copertura San Francesco, le ultime quattro travi

Mancano le ultime quattro travi che verranno probabilmente posizionate giovedì prossimo. Poi, con l’ultima gettata di cemento, la copertura del San Francesco sarà completata. Oggi si è lavorato su due fronti: il varo delle travi e la gettata di cemento. Per riaprire la circolazione tra via Assereto e via Aurelia di Levante occorre attendere i tempi del collaudo che consentiranno di alleggerire il traffico sul lungomare. Ed è partita la gara – la notizia è dei giorni scorsi – per riqualificare sia via Milite Ignoto sia piazza Pastene.

