Reddito alimentare, l’assessora Rosso: “Genova pronta a presentare il proprio progetto”

Genova. “Il Comune di Genova è pronto a presentare la propria progettualità e accedere alla quota parte dei circa 2 milioni di euro messi a disposizione dal governo per le quattro città pilota, tra cui la nostra, per la sperimentazione del reddito alimentare“. Lo annuncia l’assessora al Sociale Lorenza Rosso dopo l’allarme lanciato ieri dal Pd.

“Ci siamo attivati da subito per lavorare con i referenti del tavolo cittadino sulla strategia condivisa di food policy, tra cui la rete Ricibo, Caritas, Banco alimentare e Università, per elaborare un progetto che rispondesse alle reali necessità e potesse essere realmente efficace, per non perdere neppure un euro delle risorse stanziate”, spiega Rosso.

