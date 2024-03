La pioggia ha provocato conseguenze. A San Colombano, in Fontanabuona, frana sulla strada comunale di Aveggio Alto. Le località Castelletti e Rue sono praticamente isolate; anche perché la strada in località Ciaopaia è chiusa per lavori. Unico collegamento pedonale in terra battuta, la mulattiera di via Vecchio Mulino con sbocco a Vignale. I vigili del fuoco di Chiavari sono anche intervenuti per la caduta di alberi nel Tigullio orientale.