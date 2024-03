Savona, Duomo simbolo di pace con l’iniziativa “Grano della Fraternità”: coinvolti 500 bambini di religioni diverse

Savona. Come ogni anno, nel periodo pasquale, torna l’iniziativa del “Grano della Fraternità”, il progetto educativo didattico interculturale “Francesco e Kamil” che ha visto persone di diverse età, culture e credo religioso condividere insieme, nel Duomo di Savona, un messaggio di pace.

Proprio nel periodo della Pasqua, il grano è metafora di passione, seminato in un piatto e fatto crescere in un ambiente buio, che simboleggia la morte. Per portarlo poi sull’altare come augurio alla resurrezione. Tutto questo è stato reso possibile dagli oltre 500 alunni gioiosi che hanno fatto crescere i germogli nelle proprie classi a scuola. Bambini di culture, religioni ed etnie diverse, per questo il nome il “Grano della Fraternità”.

