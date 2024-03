Scajola: “A Marinella e alla Spezia 76 alloggi di edilizia residenziale all’avanguardia”

La tappa dedicata al territorio spezzino del Liguria Rigenera Tour si è conclusa con due sopralluoghi dedicati, in particolare, all’edilizia residenziale pubblica nei Comuni di Sarzana e La Spezia. L’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia di Regione Liguria Marco Scajola ha fatto visita al cantiere Pinqua di Marinella dove sono stati assegnati i vari interventi per il maxiprogetto di rigenerazione urbana del borgo per un investimento totale da oltre 19,6 milioni di euro, di cui 15 derivanti dal finanziamento del Programma innovativo.

“Ridaremo vita a un intero borgo dopo oltre 40 anni di attesa e abbandono, un nuovo volto per un centro a misura di cittadini e turisti – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Avremo una nuova scuola e alloggi più sicuri e confortevoli, ma anche un lungomare rigenerato più bello e attrattivo”.

