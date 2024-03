Serie D, Albenga. Santi Cosenza: “Ora giochiamo meglio e siamo più allegri. Sponsor? Nessuno, interesse di un’azienda”

Albenga. Un pareggio aspro quello dell’Albenga contro il Pinerolo. Risultato di 1 a 1 raggiunto dagli ospiti all’ultimo secondo con Bongani appena subentrato che toglie punti fondamentali agli ingauni in ottica playoff. Partita amministrata per quasi tutti i 90 minuti, durante i quali i bianconeri colpiscono un palo, segnano ed assediano la porta avversaria rischiando di poter incalzare a rete in diverse occasioni.

La squadra di Aiello crede nei play off, ed oggi nelle parole di Santi Cosenza c’è un po’ di rammarico per il risultato finale: “Parliamo di due punti persi più di uno guadagnato. Ormai siamo abituati a vedere prestazioni ottime dell’Albenga, pure dopo la rivoluzione invernale riusciamo ad esprimere un buon calcio e i ragazzi sono consapevoli delle proprie qualità. Oggi questo gol mi ha ricordato il gol subito sempre allo scadere dal Borgosesia, mi rammarica vedere questo risultato. E’ il secondo gol consecutivo che subiamo da calcio d’angolo come contro il Derthona domenica scorsa, sicuramente dovremmo rivedere qualcosa sulle palle inattive, soprattutto sui calci d’angolo”.

