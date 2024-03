Sorpreso mentre cede una dose di droga: 37enne arrestato dai carabinieri ad Albenga

Albenga. E’ stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia d’Albenga con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 37enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, sorpreso dai militari a cedere una dose di droga. L’uomo non si è accorto della loro presenza e lo scambio di droga e soldi è avvenuto proprio davanti alla pattuglia.

I militari, impegnati in servizio di controllo del territorio per la prevenzione di reati predatori e commessi in violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti, nei pressi del parco Peter Pan ad Albenga, hanno notato un uomo che, dopo aver ricevuto del denaro da una acquirente, ha consegnato a quest’ultima della droga contenuta all’interno di un involucro in cellophane.

