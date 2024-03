Turismo lento a passo di mulo: locali di forte Begato affidati all’associazione Adaxio Experience

Genova. Escursioni lente, pensate per tutti, rispettose del contesto e soprattutto a passo di mulo. Questa è in sintesi l’offerta turistica di Adaxio Experience, l’associazione culturale che si è aggiudicata in questi giorni l’affidamento in concessione di alcuni locali di Forte Begato, sulle alture della città.

Gli spazi assegnati sono solo una piccola parte del grande complesso fortificato ma permetteranno all’associazione di proseguire il proprio progetto di legato al turismo sostenibile: “Nei locali ci sarà spazio per attività pensate per tutti, grandi e piccoli, turisti e genovesi – spiega Marco Buscema – in continuità con quanto stiamo facendo da due anni, vale a dire la riscoperta di un turismo lento, alla portata di tutti e rispettoso dell’ambiente e del contesto in cui si va a sviluppare”.

