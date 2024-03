Un drone sottomarino autonomo “catalizzatore di competenze” nel Polo della subacquea

Italia e Israele svilupperanno un veicolo subacqueo autonomo di grandi dimensioni nell’ambito di un programma di cooperazione tecnologica che dovrebbe ruotare attorno al Polo nazionale della subacquea della Spezia per quanto riguarda il ruolo dell’industria nazionale. La Marina Militare ha proposto l’acquisizione di tre Ldauv (large displacement autonomous underwater vehicles) che possano essere lanciati da navi e sottomarini e impiegati in missioni di sorveglianza delle infrastrutture sottomarine e in operazioni antisommergibile.

Il piano – 250 milioni di euro di valore di cui solo 6 finanziati a oggi – arriva in questi giorni al vaglio del parlamento. La piattaforma sulla quale sviluppare il futuro drone sottomarino di lunga autonomia è l’israeliano Blue Whale, sviluppato dall’azienda di stato Israel Aerospace Industries e presentato ufficialmente nel maggio del 2023. Dieci metri di lunghezza e poco più di uno di larghezza per oltre 5 tonnellate, è un’unità che può rimanere in mare per circa un mese raggiungendo una profondità massima di 300 metri.

