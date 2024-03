Villa Zanelli, Mij (M5S): “Perderà valore quando verrà posizionato il rigassificatore di fronte ad essa”

Savona. Il consigliere comunale del M5S a Savona, Federico Mij, interviene a proposito dell’inaugurazione di Villa Zanelli avvenuta il 25 marzo.

“Da un lato il presidente della Regione viene a fare la passerella a Villa Zanelli, dall’altro alcuni esponenti del Partito Democratico si indignano perché la bellissima villa in stile liberty, appena ristrutturata, non viene riconsegnata ai cittadini – dichiara – Ebbene vorremmo ricordare al presidente Toti che la bellissima villa che è venuto ad inaugurare perderà un gran valore quando di fronte ad essa, a 2 chilometri e poco più, verrà posizionata la Golar Tundra per, minimo, 17 anni. Opera di cui lui è commissario straordinario per la realizzazione e che non ha mai osteggiato, nemmeno per il suo impatto su tutto il comparto turistico”.

