Wisniewski in campo a Follo: il polacco al lavoro dopo l’infortunio al crociato

Sono passati oltre otto mesi e poco più di 250 giorni dall’infortunio di Przemyslaw Wisniewski, il centrale polacco dello Spezia che proprio nei primi giorni di lavoro del ritiro di Santa Cristina Valgardena aveva subìto una lesione al legamento crociato anteriore con interessamento del menisco mediale e del legamento collaterale del ginocchio sinistro, con prognosi di circa 6-8 mesi di stop. Operato a Milano, Wisniewski ha lavorato negli scorsi mesi seguendo l’iter indicato dai medici che lo hanno seguito in tutto il suo percorso, e nelle ultime settimane ha cominciato a riassaggiare il campo.

Il polacco sta seguendo un percorso di riatletizzazione a Follo, per riprendere la forma fisica dopo tanti mesi di attività e per testare quel ginocchio che è sempre bene tenere sotto controllo dopo infortuni di questo tipo. L’idea in casa Spezia è quella di non forzare il rientro del difensore ma di attendere con calma, senza bruciare le tappe, e permettere al giocatore di disputare uno spezzone di gara sul finire della stagione, come capitò tre stagioni fa ad Elio Capradossi, che dopo un infortunio analogo riuscì a racimolare i primi minuti in Serie A nell’ultima di campionato, al Picco contro la Roma.

