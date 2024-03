Amt, centinaia di obliteratrici sui bus ferme ad agosto 2004: ecco cosa sta succedendo

Genova. Agosto 2004. È la data che molti utenti dei bus Amt stanno trovando in questi giorni stampigliata sul biglietto. Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le segnalazioni sulle pagine Facebook (in particolare Genova contro il degrado) e diversi passeggeri si chiedono preoccupati se l’errata timbratura possa trasformarsi in una multa per chi non dovesse rendersi conto del malfunzionamento.

Di certo non si tratta di episodi isolati. Ad aver viaggiato “indietro nel tempo” non è una singola obliteratrice, ma centinaia di apparecchi su un numero di vetture corrispondente all’incirca alla metà del parco mezzi dell’azienda, in particolare quelli più vecchi. Ecco spiegato perché numerosi utenti stanno riscontrando il fenomeno su diverse linee e zone della città.

