Borgata San Terenzo, si dimette il direttivo: “Paese ha chiesto cambio di rotta”. Scandale: “Presa in giro, aiuterò la Venere”

“Sono onorata, entro in punta di piedi. Avrò da imparare tantissimo, ma ho a fianco delle persone eccezionali, oggi mi sento in famiglia, un sensazione che non provavo da non so quanto”. Così appena lo scorso gennaio Tiziana Scandale, ex giudice del Palio, si era presentata in qualità di neo presidente della borgata del San Terenzo; occasione la tombolata dell’epifania organizzata dal sodalizio sportivo. Oggi, tre mesi più tardi, le cose paiono però ben diverse. “Lo scorso 22 marzo – dice Scandale a CdS – sono stata contattata da parte del direttivo per un incontro. C’erano capoborgata, direttore sportivo, direttore tecnico, un consigliere. In quella circostanza mi è stato detto che manca un po’ di feeling con la borgata, che le cose non vanno; forse volevano un prestanome… Ad ogni modo mi hanno detto che dimettendomi ne sarei uscita bene”. La ex giudice non si aspettava sarebbe stato quello l’argomento: “Pensavo fosse la risposta che il Comitato delle borgate ci aveva chiesto in merito alla vicenda della sede – prosegue -, precisamente in merito alla possibilità di una coabitazione fino al 31 dicembre 2024 con la Venere Azzurra nella sede di quest’ultima, e non subito l’insediamento del solo San Terenzo in tali locali”. In merito alla coabitazione, riferisce ancora Scandale, “ho dato risposta affermativa mercoledì scorso in un incontro in Comune con il sindaco Leonardo Paoletti e il presidente del Comitato delle borgate Massimo Gianello”.

Sempre in merito alle dimissioni, Scandale afferma: “Ho spiegato che sono pronta a rassegnarle, ma prima voglio avere i libri contabili e la documentazione Uisp”. E aggiunge: “Ho la sensazione che non ci sia la volontà di partecipare al prossimo Palio del Golfo. I sedici atleti più i timonieri rischiano di sentirsi dire che il Palio non si fa? Che i mesi di allenamento vengono buttati? Che non si va in mare magari con la scusante della disputa con la Venere? Sarebbe inaudito, io ritengo il Palio e lo sport fondamentali, al centro di tutto. E aggiungo che umanamente, per come si è messa la faccenda, per come mi sono sentita presa in giro… ora cercherò di aiutare la borgata della Venere Azzurra”.

