Borghi in fiore, l’assessore Sartori visita Brugnato e Lerici

L’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori si è recato quest’oggi a Brugnato e Lerici ad incontrare le amministrazioni comunali, con in testa i sindaci Corrado Fabiani e Leonardo Paoletti, per ammirare le installazioni floreali realizzate nelle due località. Brugnato e Lerici sono due degli otto Comuni liguri che partecipano quest’anno alla seconda edizione di “Borghi in fiore”, il contest online promosso dall’Assessorato al Turismo di Regione Liguria grazie all’impegno e alla professionalità del Distretto Florovivaistico Ligure. Le foto delle installazioni, realizzate da talentuosi florovivaisti locali, saranno pubblicate sui canali social ufficiali di Regione Liguria da domani 30 marzo fino al 3 aprile per poter essere votate dagli utenti.

Gli altri paesi in gara sono: Zoagli, Campo Ligure, Molini di Triora, Santo Stefano al Mare, Castelvecchio di Rocca Barbena e Lerici.

