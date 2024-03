Brt impone ai padroncini l’assunzione in cooperative. Confartigianato: “Problemi e incertezze per dieci aziende individuali spezzine”

Le vicende giudiziarie milanesi della società di trasporto Brt (ex Bartolini) fanno sentire la loro eco anche nella provincia spezzina. Da un paio di giorni, infatti, il Tribunale di Milano ha decretato la conclusione dell’amministrazione giudiziaria e già nei prossimi giorni prenderanno corpo cambiamenti che sono stati impostati nelle scorse settimane.

Infatti l’amministratore giudiziario d’accordo con le sigle sindacali ha modificato il modello aziendale e di governance, portando verso l’assunzione delle migliaia di corrieri all’interno di un numero più contenuto di cooperative. Un nuovo modello “univocamente orientato a favorire situazioni di trasparenza nei rapporti negoziali, in particolare di handling e trasporto, tali da impedire future situazioni critiche come quelle che hanno condotto all’applicazione della misura”, ha spiegato lo stesso amministratore giudiziario.

Gli effetti di questa nuova organizzazione, però, non sono positivi per tutti. A cominciare da quegli autonomi che erano in regola con tutti gli adempimenti di legge. “Esprimiamo preoccupazione per i padroncini che operano in provincia della Spezia per Bartolini – commenta Nicola Carozza, responsabile di Confartigianato Trasporti La Spezia -. Domani (30 marzo 2024) infatti per loro sarà l’ultimo giorno di attività. A fine febbraio questi padroncini, si tratta di una decina di aziende conto terzi, hanno ricevuto una comunicazione via Pec di recesso unilaterale dal contratto da parte di Brt. Il colosso dei corrieri affiderà infatti le consegne a delle cooperative. E loro che fine faranno? Saranno assunti stabilmente? Da che cooperativa? Con quale contratto? Come associazione di categoria abbiamo diversi associati in questa situazione e avremmo voluto dare voce a queste partite Iva. A livello nazionale hanno voluto semplificare verifiche e controlli dei fornitori sacrificando anche i padroncini spezzini. Si è fatto di tutta un’erba un fascio, nonostante le ditte locali avessero effettuato i corsi, fossero in regola con la Capacità finanziaria, l’Albo… Inoltre anche nel caso di assunzione in cooperativa bisognava dare tempo alle aziende per vendere o sospendere dall’Albo della Motorizzazione tali attività”, conclude Carozza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com