Al Santuario del Boschetto di Camogli Via Crucis presieduta da padre Michele Goegan, carmelitano scalzo priore del Monastero di Sant’Anna in Genova. La processione con la statua della Madonna Addolorata, accompagnata dalla Confraternita di Nostra Signora Addolorata, ha percorso via Risso, via Bettolo e corso Mazzini con rientro al Santuario. Tra i presenti il sindaco Giovanni Anelli con Paolo Terrile, presidente del Consiglio comunale e Pierluigi Vinai, presidente di Anci Liguria.

