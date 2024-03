Cgil e Uil: sciopero settori privati l’11 aprile per zero morti sul lavoro e giusta riforma fiscale

Liguria. Cgil e Uil hanno proclamato 4 ore di sciopero generale in tutti i settori privati per la giornata di giovedì 11 aprile. Gli obiettivi della mobilitazione nazionale, che saranno declinati anche a livello territoriale, sono: zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale di fare impresa.

Anche in Liguria le lavoratrici e i lavoratori di tutti i settori privati incroceranno le braccia per 4 ore. A Genova ore 9 – 11 presidio davanti alla Prefettura di Genova, Largo Eros Lanfranco

