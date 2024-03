Confartigianato, Figoli: “Impegnamoci con nuova forza per costruire la crescita economica”

“Con tenacia e coraggio impegniamoci a testimoniare nuova forza per costruire crescita economica, offriamo rinnovato slancio nel contribuire alla coesione sociale e al benessere delle nostre comunità”. Con queste parole il presidente di Confartigianato La Spezia Paolo Figoli si è rivolto agli imprenditori e alle loro famiglie in occasione delle festività pasquali.

“A tutti gli imprenditori e alle loro famiglie rivolgo gli auguri di Santa Pasqua. Confido che tutti insieme possiamo viverne il significato autentico di rinascita. Condividiamo gli sforzi per far risorgere lo spirito di solidarietà e di pace – prosegue Figoli -. Consapevoli e responsabili del nostro ruolo in Provincia e nel Paese, nella ‘famiglia’ di Confartigianato, combattiamo superficialità, indifferenza e individualismo egoistico per affermare un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo, a misura d’uomo. Custodiamo la qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi, frutto di talento e competenza, per mostrare al mondo il valore del lavoro artigiano. Il migliore augurio per questa Pasqua è nel messaggio che Papa Francesco ha rivolto a noi imprenditori di Confartigianato, nell’Udienza del 10 febbraio scorso: “Vi incoraggio ad essere artigiani di pace in un tempo in cui le guerre mietono vittime e i poveri non trovano ascolto. Le vostre mani, i vostri occhi e i vostri piedi siano segno di un’umanità creativa e generosa. E il vostro cuore sia sempre appassionato della bellezza. Grazie per il bene che realizzate”.

