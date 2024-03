Decine di buche a Savona, al via i lavori di ripristino dell’asfalto: stanziati 170mila euro. Ecco le vie interessate

Savona. “I lavori di ripristino dell’asfalto danneggiato dalle piogge sono in corso, a partire dalle strade più danneggiate. A questo scopo abbiamo stanziati 170mila euro con la procedura della somma urgenza”. Lo ha comunicato in una nota il sindaco di Savona Marco Russo.

“Da molti anni le nostre strade soffrono di una mancata manutenzione alla quale stiamo provvedendo – prosegue -. Motivo per cui le intense piogge di queste settimane, in particolare quelle copiose del 9 e 10 marzo, hanno fatto aprire buche in più punti della città”.

