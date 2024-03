Digestore, Provincia ricorre al Tar contro la delibera dell’Anticorruzione

La Provincia va al Tar impugnando la delibera Autorità nazionale anticorruzione sul biodigestore di Saliceti in cui Anac non rileva i presupposti di legge per la modifica del contratto di gara senza prima espletare una nuova procedura di evidenza pubblica. Una delibera, quello dell’Anac, “lesiva per la Provincia”, si legge nel decreto con cui il presidente Peracchini vara la costituzione in giudizio dinnanzi al Tar del Lazio ai fini dell’impugnativa. Individuato nell’avv. prof. Marcello Clarich il legale che rappresenterà l’ente nel contenzioso, figura a cui l’amministrazione provinciale ha guardato vista la rilevante esperienza e qualificazione anche accademica in materia di diritto amministrativo.

Alla delibera Anac tornano a fare riferimento No biodigestore Saliceti, Sarzana, che botta!, Acqua Bene Comune, Italia Nostra e Cittadinanzattiva in un passaggio di una nota odierna: “A Recos chiediamo di fermarsi dall’espiantare gli ulivi: la delibera di Anac non è un ‘parere’. Il progetto Saliceti viola le direttive europee e italiane sugli appalti”, la posizione degli attivisti.

