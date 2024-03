Esodo Pasqua, venerdì da “bollino rosso” sulle autostrade liguri

Liguria. Conto alla rovescia per il primo, vero “esodo” della bella stagione: il lungo weekend di Pasqua porterà sulle autostrade liguri migliaia di persone, e secondo le previsioni di Autostrade già a partire dal pomeriggio di venerdì scatterà il “bollino rosso” su A7, A10, A12 e A26.

I tempi di percorrenza saranno dunque “molto superiori” rispetto alla media in particolare nella fascia 16-19, con picchi anche in quella 13-16 per chi riuscirà a mettersi in viaggio prima. Per tentare di prevenire code chilometriche, nelle scorse settimane Regione Liguria aveva incontrato i gestori della rete autostradale per mettere a punto un piano di alleggerimento dei cantieri che prevede anche una riduzione delle chiusure notturne, in particolare sulla tratta della A26 gestita da Autostrade per l’Italia.

