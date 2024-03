Frana di Bargagli, definito il piano per le emergenze ma è incognita sui tempi di riapertura

Bargagli. Definito il piano di assistenza alla popolazione di Viganego, Cisiano e Terrusso, circa 400 persone rimaste completamente isolate a causa della frana di Bargagli. Ancora presto, però, per capire quanti giorni serviranno per mettere in sicurezza il versante e riaprire le due strade interrotte, la Statale 45 e un’altra strada comunale, subito dopo la località La Presa. “Martedì, a conclusione di questi giorni pesantemente perturbati, potremmo effettuare tutte le valutazioni per comprendere quanto materiale dovremo disgaggiare dal vesante e quando potremo creare due varchi per il passaggio dei mezzi”.

A parlare è l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, al termine della riunione operativa nella sede della scuola elementare di Bargagli per fare il punto sulla frana.

