Lunigiana e “Progetto equipe affido”: c’è ancora tempo per partecipare all’istruttoria pubblica

“Progetto equipe affido”: pubblicato un avviso di istruttoria pubblica di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore che possa lavorare in co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi a valere sui Fondi famiglia. La Società della Salute ha appena approvato un avviso di istruttoria che ha come obiettivo dare continuità al lavoro già messo in campo dall’equipe multi-professionale dedicata all’affido, in tutte fasi del percorso. Tale equipe prevede la presenza di un assistente sociale e uno psicologo afferenti all’ U.F. Consultoriale e un educatore professionale che sarà messo a disposizione dall’ente del terzo settore individuato a seguito dell’avviso di co-progettazione. L’attività svolta dalla figura dell’educatore dovrà basarsi su una collaborazione del personale preposto all’affido familiare afferente all’ U.F. Consultoriale con l’equipe del Centro Minori e Famiglie. Il progetto mira a tutelare e a favorire la responsabilizzazione delle famiglie e a rimuovere, dove è possibile, le cause del disagio e sostenere i genitori a svolgere adeguatamente i propri compiti, per garantire al minore il diritto di crescere serenamente nella propria famiglia. Sono ammessi alla co progettazione i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di ATI/ATS/Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con la SdS Lunigiana per la realizzazione della progettualità.

I soggetti interessati a partecipare all’istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire entro il 4 aprile, obbligatoriamente via PEC (segreteria@pec.sdslunigiana.it) la propria manifestazione, unitamente agli allegati richiesti, firmati dal legale rappresentante del soggetto manifestante. Le informazioni utili si possono trovare sul sito della Società della Salute. A seguito della comunicazione dell’esito della selezione, prenderà avvio la fase di co-progettazione, con la costituzione dei tavoli costituiti da personale e collaboratori della Società della salute e dal soggetto che, avendo manifestato interesse alla presentazione del progetto, ha superato la fase di valutazione.

I tavoli avranno come obiettivo quello di elaborare l’accordo di collaborazione con il soggetto selezionato, definire gli obiettivi da conseguire, le azioni e gli interventi da realizzare e dare avvio alla realizzazione progettuale; saranno permanenti, si riuniranno periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione e di monitoraggio.

