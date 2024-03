Pasqua 2024, per Costa Crociere 20 diverse destinazioni nel mondo

Genova. Le crociere si confermano tra le vacanze più apprezzate anche a Pasqua 2024. Nel periodo festivo le navi Costa visiteranno circa 20 diverse destinazioni in tutto il mondo: dal Sud America, con le crociere in Argentina, Brasile e Uruguay di Costa Diadema, Costa Favolosa e Costa Fascinosa; all’Estremo Oriente, con Costa Serena che visiterà Taiwan, Giappone e Corea del Sud, e Costa Deliziosa in arrivo a Taiwan nel corso della terza tratta del suo Giro del Mondo; passando per il Mediterraneo, in Italia, Francia e Spagna, dove Costa Smeralda offrirà una crociera di una settimana con scali a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia, mentre Costa Fortuna e Costa Pacifica proporranno mini-crociere a Barcellona e Marsiglia, con partenza da Savona.

Le Sea Destinations: grande novità da giugno

» leggi tutto su www.genova24.it