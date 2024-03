Sono oltre seimila i tifosi attesi lunedì al Picco per la sfida tra lo Spezia di Luca D’Angelo e l’Ascoli, dato che è destinato a crescere ancora nei tre giorni di vendita rimasti. Dalle Marche sono quasi cinquecento i tifosi che seguiranno la squadra di Massimo Carrera nello stadio spezzino, mentre sono più di 6100 i tifosi dello Spezia attesi per la sfida. Assieme agli oltre quattromila abbonati, saranno tanti i tifosi che vorranno partecipare alla partita, compresi coloro i quali hanno sottoscritto il mini-abbonamento per le sfide con Ascoli, Lecco e Sampdoria, in vendita fino al 31 marzo e che ad oggi hanno raggiunto quota 250. La speranza del club è che questi numeri possano crescere ancora, fino ad arrivare a circa settemila spettatori per una partita che in casa Spezia rischia di valere una stagione.

L’articolo Quasi duemila biglietti staccati per Spezia-Ascoli: oltre seimila i tifosi attesi a Pasquetta proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com