Quiliano, terminati i lavori di restauro di Villa Maria: il 6 aprile l’inaugurazione

Quiliano. Nel pomeriggio di sabato 6 aprile 2024 alle ore 16, verrà ufficialmente inaugurata a Quiliano Villa Maria, la storica ex-sede del Comune, al termine dei lavori di restauro conservativo e rifunzionalizzazione, interamente finanziati dal Ministero della Cultura attraverso il progetto “Bellezz@ – recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”. A presiedere l’inaugurazione sarà il Sindaco Nicola Isetta.

Dopo il tradizionale taglio del nastro dell’edificio storico di Via Morosso (già Villa Pertusio, e successivamente sede storica del Comune di Quiliano fino al 2003, anno di inaugurazione dell’attuale sede in località Massapé 21), seguirà la descrizione tecnica dei lavori di restauro. È altresì prevista la partecipazione del gruppo di figuranti in costume del Centro studi di rievocazioni storiche “A-Storia” di Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it