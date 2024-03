La ditta “Nuova Lido S.a.s di Romanelli Umberto & C.” si è aggiudicata la gestione dei Bagni Porticciolo in Rapallo per un totale annuo di 310.190 euro iva compresa. L’assegnazione da parte del Comune dopo avere eseguito le previste procedure. La determina integrale è pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune.

