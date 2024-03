Sampdoria, ora Pirlo ha tre moduli: 3-4-2-1 sintesi di ciò che ha funzionato

Dalla Ternana alla Ternana. Era pieno agosto, la prima giornata di campionato. La proverbiale acqua sotto ai ponti è passata e forse molti avrebbero firmato per arrivare al ritorno contro gli umbri al 7^ posto in piena zona playoff. E la Pasqua porta anche in dote una rosa e la possibilità di variari più modulo. Pirlo ha spesso fatto di necessità virtù. Ora può variare e inciedere scegliendo tra 3-5-2, 4-3-2-1 e il “nuovo” 3-4-2-1. Un ventaglio di scelte che consente anche di cambiare assetto a gara in corso.

Non è il modulo in sé ovviamente a determinare le sorti di un campionato. Sono l’atteggiamento e le giocate. Il 3-5-2 tanto osannato ha dato, vero, solidità ma le vittorie contro Ascoli e Bari sono state determinate dalle giocate dei singoli. Al contempo, Barreca e Stojanovic non hanno brillato particolarmente. La costante delle fasi in cui la Sampdoria ha fatto filotto è stata nel centrocampo a tre. A novembre con Yepes, Kasami e Vieira con quest’ultimo rimpiazzato da Darboe in quest’ultima fase.

