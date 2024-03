‘Santa’: falò a Ghiaia, sarà la pioggia a deciderne l’accensione

Il meteo minaccia la conclusione della Festa della Primavera a Santa, dopo che la settimana scorsa l’accensione del tradizionale falò era stata rinviata a causa dell’esposto di un cittadino. Il residente in un esposto ai Carabinieri Forestali aveva segnalato la presenza di bancali di legno proibiti all’interno della pira. Domenica scorsa si erano quindi tenuti regolarmente la distribuzione delle frittelle e il pomeriggio danzante; mentre la sparata dei mortaretti e il falò erano stati rinviati appunto a sabato 30 marzo.

“Abbiamo avuto una settimana piuttosto pesante dal punto di vista burocratico e amministrativo per risolvere questi problemi – spiega Andrea Bernardin, presidente del comitato organizzatore Festa della Primavera – Ora possiamo dire che sabato 30 marzo alle 11 isseremo sulla Penolla i pupazzi di Tugnin e Manena, cerimonia seguita dalla tradizionale esplosione dei 21 colpi. Per motivi tecnici sarà annullata la sparata di mortaretti di sabato sera. E’ a rischio anche l’esibizione della banda, viste le previsioni di pioggia. Alle 22.30 al 99% delle probabilità accenderemo il falò: sperando che non venga giù un diluvio. Sono attesi ospiti di rilievo, ma non posso ancora dire nulla”.