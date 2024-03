Genova. Due giovani, entrambi minori stranieri non accompagnati, sono stati trovati feriti ieri sera poco prima di mezzanotte a Sestri ponente. La prima chiamata arrivata al 118 riguardava un ragazzo di 17 anni che è stato aggredito mentre si trovava su una panchina in via Sant’Elia.

Poco dopo la segnalazione di un secondo ferito, anche lui minorenne. Entrambi i ragazzi sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena

