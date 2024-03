Svelati orari e date delle ultime due giornate di B: Spezia in campo domenica pomeriggio e venerdì sera

Sono stati svelati gli orari e le date delle ultime due giornate di Serie B, che come di consueto per il campionato cadetto verranno giocate in contemporanea. Le dieci partite dei due turni verranno disputate alla stessa ora e nello stesso giorno, per non creare vantaggi o svantaggi alle squadre coinvolte nelle corse agli stessi obiettivi, dalla promozione in Serie A fino alla lotta per non retrocedere, che coinvolge anche lo Spezia. Le Aquile giocheranno la trentasettesima giornata a Cosenza, domenica 5 maggio alle ore 15, mentre l’ultima giornata, la trentottesima, si disputerà al Picco venerdì 10 maggio, alle ore 20.30 contro il Venezia.

L’articolo Quasi duemila biglietti staccati per Spezia-Ascoli: oltre seimila i tifosi attesi a Pasquetta proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com