Vado rimontato dal Chisola, Tarabotto: “Potevamo coprirci di più dopo il vantaggio. Playoff compromessi? Dovevamo vincere”

Vado Ligure. “Sul gol del 2-1 abbiamo fatto un po’ come quando si porta fuori a mangiare una bella signora con la convinzione di concludere alla grande la serata”. Una scherzosa metafora iniziale per stemperare i toni quella scelta dal direttore sportivo Luca Tarabotto dopo la sconfitta per 3-2 contro il Chisola, che è riuscito a rimontare i rossoblù lasciando praticamente brasato il Chittolina.

“Avremmo dovuto gestire la partita diversamente – dichiara Tarabotto -. Abbiamo preso due gol in tre minuti che definirli evitabili è dire poco. Dopo il gol del vantaggio, a mio modo di vedere, ci doveva essere un atteggiamento diverso. Potevamo coprirci di più, andando a giocare con qualche palla lunga in più. Invece abbiamo continuato a fare il nostro gioco e questo probabilmente ha dato la possibilità al Chisola di trovarci un po’ più vicini alla porta. Una squadra è brava quando fa determinate decisioni durante una partita. Fino al 2-1 meritavamo quel risultato, poi quei cinque minuti ci siamo difesi in modo diverso rispetto a come potevamo difenderci. Forse questo ci ha portati ad avere qualche problema in più ma queste sono solo osservazioni che si fanno fuori dal campo”.

» leggi tutto su www.ivg.it