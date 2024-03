Ascoli, Carrera: “Al Picco per vincere, consapevoli dell’importanza della gara”

“Abbiamo avuto 15 giorni per lavorare molto bene. Conosciamo l’importanza della gara di La Spezia, la squadra l’ho vista bene mentalmente e fisicamente”. Parla così in conferenza stampa Massimo Carrera, il tecnico dell’Ascoli che a due giorni dalla sfida del Picco presenta in conferenza stampa la partita: “Dovremo essere focalizzati sui possessi e sulle azioni da fare palla a terra contro una difesa a 3”, spiega.

Una sfida nella tana dello Spezia, che non spaventa però i marchigiani: “Andremo al Picco per vincere, poi avere tanti tifosi al seguito potrà darci quella forza che nei momenti di difficoltà potrebbe mancare. Hanno giocatori di qualità, dovremo essere corti ed aggressivi con spirito di sacrificio, sarà una partita dura ma conosciamo la nostra forza, li rispettiamo ma non abbiamo paura. Ho allenato Verde all’AEK Atene, so che ha grande qualità e dovremo essere bravi a limitarlo”.

