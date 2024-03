Bertoni si mette a disposizione per la ricandidatura a sindaco di Vezzano

“Mi metto a disposizione per la ricandidatura in una lista di centrosinistra a Sindaco di Vezzano Ligure con rinnovato entusiasmo, al fine di confermare, sviluppare, e portare a termine quanto fatto in questi anni nonostante il difficile periodo affrontato, derivante dapprima dall’emergenza sanitaria e successivamente dalle crescenti spese energetiche dovute alla guerra scoppiata dentro l’Europa”. Lo annunci il sindaco uscente di Vezzano Massimo Bertoni, che prosegue: “Dando atto della bontà del lavoro svolto da tutta la coalizione, alla quale va il mio ringraziamento, confermo il ruolo centrale del Partito Democratico e dei suoi alleati, prospettando qualcosa anche di più ampio sia sotto il profilo politico che su quello della società civile, possibile soltanto con un’unità di intenti per il fare. Bilancio solido, investimenti strategici, progetti pronti da realizzare: tanto abbiamo fatto, ma siamo ben consci che c’è ancora tanto da realizzare con impegno e serietà”.

