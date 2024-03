Calcio/ Sestri, il blitz è servito: Parlanti e Fossati ribaltano l’Olbia

Il Sestri non si ferma più e al Nespoli ribalta l’Olbia vincendo 1-2 grazie ai gol di Parlanti e Fossati. I Corsari grazie a questo successo vedono la salvezza sempre più vicina.

Un primo tempo in cui l’Olbia ha cercato con Ragatzu e Nanni di impensierire Anacoura senza riuscirci e dall’altro il Sestri con Fossati trovando Rinaldi pronto a dire no. Nella ripresa invece i gol che decidono la partita: al 54’ il rigore per l’Olbia realizzato da Retegui e al 75’ stessa situazione per il Sestri: Pane si fa respingere il tiro da Rinaldi ma Parlanti è lesto e infila il portiere sardo. Nel finale Fossati fa esplodere il settore ospiti sfruttando una gran bella palla di Candiano e realizzando l’1-2. Raddoppio arrivato dopo una grande parata poco prima di Rinaldi su Omogrebe. Finisce qui, venerdì prossimo la sfida contro il Pineto per continuare in questa striscia positiva di risultati.

» leggi tutto su www.levantenews.it