Cecchinelli ha inaugurato il point elettorale di “Uniti per Castelnuovo”: “Affronteremo le sfide insieme”

E’ stato inaugurato questa mattina point elettorale della Lista Civica del Centro sinistra “Uniti per Castelnuovo” che alle prossime amministrative sosterrà Katia Cecchinelli come sindaco del Comune della Val di Magra.

Le numerose persone presenti hanno ascoltato le parole di Cecchinelli, alla prima uscita ufficiale da candidata dopo la conferenza stampa dei giorni scorsi, che dopo aver ringraziato tutta la coalizione per l’importante lavoro di confronto e dialogo di questi giorni e aver salutato tutti i numerosi esponenti civici e le forze politiche presenti che sosterranno la lista, ha sottolineato l’importanza di voler rappresentare il senso di comunità coesa, solidale, unita. “Le sfide saranno tante – ha detto – ma sapremo affrontarle insieme, perché siamo l’espressione della comunità castelnovese, rispetto all’evidenza di personalismi esasperati, insieme si vince”.

