Controesodo di Pasqua sulle autostrade della Liguria, dove e quando scatta il “bollino rosso”

Genova. Se come sembra dai dati registrati dalla Regione, l’arrivo dei turisti in Liguria per le festività pasquali non è stato smorzato più di tanto dalle previsioni meteo tutt’altro che rosee, chi si sposta in auto sulla rete autostradale, nei prossimi giorni, dovrà fare i conti con il rischio di code e rallentamenti.

TREGUA MA NON TOTALE

Sì, perché se le concessionarie autostradali hanno fatto scattare la “tregua” di gran parte dei cantieri, con un alleggerimento che riguarda la quasi totalità dei lavori attivi, restano però alcuni cantieri “inamovibili”, specialmente a partire dal 3 aprile.

