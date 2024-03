Da Bacchus serata pasquale con le Maricanti

Una domenica pasquale di gioia e buoni auspici all’osteria Bacchus con le Maricanti, trio vocale tutto al femminile che si esibirà domani sera dalle 21.00. Il progetto Maricanti è un incontro di voci al femminile, donne accomunate dalla presenza del canto nella propria vita. Il canto come dono, come occasione preziosa di contatto con la propria e altrui umanità. Il repertorio del concerto si compone di brani originali composti dalle stesse Maricanti e altri provenienti dalla tradizione di diversi popoli del mondo, con un accento particolare sul Brasile. La varietà del repertorio, che, attraverso i vari brani, spazia da atmosfere leggere e giocose a momenti di intensità poetica, ha permesso alle Maricanti di esibirsi in contesti diversi, tra cui festival, teatri, locali, chiese e location nella natura.

